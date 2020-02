Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Oprița (38 de ani) se afla intr-o situație complicata. Este antrenorul celor de la CSA Steaua, dar nu semnat un contract și nu primește niciun ban, fiind in continuare, in acte, antrenorul celor de la CS Mioveni. Fostul jucator a preluat banca celor de la CS Mioveni in ianuarie 2019, dar a fost…

- Dobrogea Sud Constanța-Dinamo 27-26 // Campioana Dinamo a cedat cu același scor cu care pierduse și in fața rivalei Steaua! Meci cu scantei, incheiat cu trei cartonașe roșii și 17 eliminari de doua minute! Constanța și-a dorit enorm sa caștige in fața rivalilor de la Dinamo. Și acest lucru s-a vazut…

- Ilie Barbulescu, fost caștigator al Cupei Campionilor Europeni din 1986 cu Steaua, a incetat din viața la varsta de 62 de ani, transmite Digi 24. Potrivit primelor informații, fostul fundaș ar fi decedat in somn in urma unui infarct, acasa, la reședința sa din Pitești. FC Argeș, Olt Scornicești, Steaua,…

- CSA Steaua a facut transferuri importante in acest sezon. Unul dintre ultimii jucatori aduși de Daniel Oprița (38 de ani), antrenorul militarilor, Alexandru Zaharia (29 de ani, extrema stanga), a dezvaluit care sunt motivele pentru care a ales formația din Ghencea. „Multa lume crede ca e un pas inapoi,…

- ​Antrenorul echipei Poli Iasi, Mircea Rednic, i-a criticat pe conducatorii FC Dinamo pentru situatia în care a ajuns fosta lui echipa, informeaza News.ro."Nu vreau sa vorbesc de Dinamo. Am fost acolo, asta a fost decizia lor, cei care au ramas sa-si asume. (n.r. - Criza?) Nu stiu, întrebati-i…

- FC Voluntari a anuntat, luni, rezilierea contractului cu antrenorul Cristiano Bergodi , care a pregatit echipa in perioada noiembrie 2018-decembrie 2019, potrivit news.ro."Clubul nostru ii multumeste pentru munca depusa si ii ureaza mult succes in continuare!", se arata pe pagina de Facebook…

- Articole pirotehnice confiscate de polițiști. Pe 16 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Mioveni au depistat pe bulevardul Dacia un barbat de 44 de ani, din Darmanești, care oferea spre vanzare materiale pirotehnice de tip petarda, fara a fi autorizat. In cauza a fost intocmit dosar penal…

- # “Facem noi o analiza a noastra și asta e. Ce? Trebuie sa dam in ziar ca am pierdut trei meciuri?”, spune Constantin Stancu, directorul executiv al clubului Deși CS Mioveni a avut un parcurs foarte bun in acest campionat, terminand anul pe locul 2 in Liga a II-a, oficialii galben-verzilor s-au aratat…