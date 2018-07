Stiri pe aceeasi tema

- Bosnia refuza sa devina santinela Uniunii Europene (UE), care isi inchide frontierele in fata miilor de migranti blocati pe teritoriul ei, iar ministrul securitatii din aceasta tara saraca si fragila, Dragan Mektic, isi ascunde cu greu iritarea in fata Bruxellesului, relateaza luni AFP. "Nu putem transforma…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a subliniat luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), de la Luxemburg, ca progresele inregistrate de UE in domeniul securitatii si apararii trebuie sa contribuie la consolidarea apararii europene, precum si la intensificarea cooperarii cu Alianta…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a discutat luni seara la telefon cu ministrul italian de interne, Matteo Salvini, caruia i-a spus ca guvernul ungar saluta "angajamentul guvernului italian fata de reinstalarea securitatii europene", relateaza marti MTI. Guvernul Italiei a aratat ca granitele…

- Armata Romaniei, care se modernizeaza rapid este “cel mai bun ambasador al tarii” in acest moment si va fi, fara niciun dubiu, “printre cele mai performante armate ale lumii’, a declarat ministrul apararii, Mihai Fifor intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii si MEDIAFAX. Fifor a vorbit…

- Regulamentul GDPR (general data protection regulation) se va aplica in toate statele membre ale Uniunii Europene incepand cu data de 25 mai 2018. Acesta aduce modificari substanțiale in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personale ale persoanelor vizate. Asociatia pentru bune practici…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca in calitate de parlamentar sustine proiectul de lege prin care se propune o pedeapsa de doi ani de inchisoare in cazul celor care nu respecta sanctiunea de a efectua munca in folosul comunitatii.

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si de alte state membre UE, care critica relocarea ambasadei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat organizarea unui miting electoral la Sarajevo pentru turcii din afara tarii, dupa ce mai multe tari europene au interzis politicienilor turci sa organizeze evenimente electorale pe teritoriul lor, relateaza vineri publicatia turca Hurriyet, citata…