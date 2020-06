Irisul, floarea zeilor: Curiozități pe care nu le știai Irisul este considerata floarea zeilor, pentru ca in mitologia greaca Iris era mesagera zeilor. Legenda spune ca de fiecare data cind ducea mesaje pamintenilor, pe urmle pașilor sai creșteau flori. Irisul sau stinjenelul de gradina face parte dintr-un grup cu peste 300 de specii, cu radacina formata din bulb. Toate aceste flori pot fi cultivate ca plante perene. In natura, in mod spontan irisul cr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

