- Corina Bud a reaparut in lumina reflectoarelor in modul sau caracteristic, care poate fi considerat excentric. Dupa o lunga perioada in care nu a mai aparut la TV, artista a acordat un interviu pentru Antena Stars, la un eveniment monden, dezvaluind astfel ce a facut in ultimul timp.

- Corina Chiriac a surprins de fiecare data cu aparițiile sale spectaculoase, iar artista a dezvaluit in exclusivitate la Antena Stars cat ii ia sa se pregateasca pentru un eveniment. Corina Chiriac și-a lansat cartea și-a dezvaluit ca este una dintre cele mai fericite zi din viața ei.

- Cristian Daminuța (32 de ani) și-a botezat, sambata, copilul pe care il are alaturi de soția sa, Madalina. In aceeași zi, fostul fotbalist a facut și cununia religioasa cu aleasa inimii sale, alaturi de care are doi copii: Dominic și Sibel. Bruneta a avut o apariție spectaculoasa. Aceasta a facut furori…

- Sandra Izbasa, aparitie superba la un eveniment. Fosta gimnasta in varsta de 32 de ani a atras toate privirile celor din jur. Frumoasa blondina a impartașit momentul special și cu fanii sai de pe rețelele sociale. Chiar daca s-a retras din sportul pe care il practica in urma cu cațiva ani, internauții…

- Madalina Ghenea a bifat o noua apariție ravașitoare la Festivalul de Film de la Roma. Frumoasa romanca este o prezența nelipsita de la astfel de evenimente, astfel ca nu putea sa se prezinte decat in mare stil, cu cele mai ravisante creații vestimentare.

- Chiar daca a pus punct acum aproape un an carierei sale de gimnasta, romanii vor fi veșnic obișnuiți cu ea imbracata in echipament, evoluand in competiții și urcand pe cele mai inalte trepte ale podiumul. Recent, Larisa Iordache a „bifat” o apariție rara. Marea campioana a facut furori la un eveniment…

- Chefi la cuțite Sezonul 10. Aljab Wobi Hatem, un tanar din Yemen, student la medicina dentara in Galați, a reusit sa-i impresioneze pe cei trei Chefi. Acesta a ales sa pregateasca o rețeta de Dagah. The post Chefi la cuțite. Aljab Wobi Hatem, aparitie spectaculoasa in fata juratilor. Dezvaluirile pe…

- Rona Hartner a avut o apariție uluitoare la un eveniment monden. Fanii actriței au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut-o. Vedeta a reușit sa atraga toate privirile cu piesele vestimentare impresionante alese, dar și cu accesoriile care s-au potrivit de minune. Cei care o urmaresc de ani buni pe…