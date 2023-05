Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Consiliul Local a votat suma de bani necesara pentru renovarea Pieței Bolyai. Obiectivul nostru este sa folosim materiale și mobilier atemporal. Dorim sa pastram patrimoniul arhitectural al orașului pentru urmatorul secol. a anunțat viceprimarul Portik Vilmos. Proiect de renovare pentru Piața…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu aproximativ 25 de tone deșeuri din aluminiu. Luni, 15 mai a.c., in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare,…

- Un accident rutier s-a produs joi seara pe Autostrada Transilvania in apropiere de Luduș. Un autoturism a intrat intr-un parapet dupa ce șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Impactul a fost extrem de violent. Mașina a fost serios avariata. La fața locului s-au deplasat de urgența…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere avand insemnele autoritaților ucrainene, fals. Miercuri, 03 mai a.c., in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- In cadrul competiției, Fotografia Zilei, desfașurata in data de 13 aprilie 2023, fotograful Levi Bagy din Luduș a primit diploma Academiei de Arta Europeana, Grand Prix Photo Award. Fotograful Levi Bagy din Luduș, premiat de Academia de Arta Europeana at Sursa articolului: Fotograful Levi Bagy din Luduș,…

- In intervalul 14-17 aprilie, autobuzele din Targu Mureș vor circula conform programului de weekend. In aceste zile transportul este gratuit! In intervalul 14-17 aprilie, autobuzele din Targu Mureș vor circula conform programului de weekend at Sursa articolului: In intervalul 14-17 aprilie, autobuzele…

- Sursa: Cineclic (Video) Noul restaurant Cocoșul de aur din Targu Mureș in 1973 at Sursa articolului: (Video) Noul restaurant Cocoșul de aur din Targu Mureș in 1973 Credit autor: Punctul. Source

- Polițiștii de frontiera din P.T.F. Petea au descoperit, intr-o autoutilitara, 216 litri de alcool, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniența. Marfa a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor. Ieri, 10 martie a.c., la ora 11.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…