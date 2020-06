Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de materiale textile din strada Vantu, cartierul Tatarași Nord din Iași. Depozitul aparține firmei SC Timtex Company SRL. Focul s-a extins și la cateva case din apropiere, suprafața afectata fiind de aproximativ 1.500 de metri patrați. Pompierii au localizat…

- Producatorul de vinuri Gramma din Iași și-a dublat vanzarile in lunile martie și aprilie, fața de aceeași perioada a anului trecut, dupa ce a mizat pe online și livrari la domiciliu cu pachete de autoizolare. Vanzarile s-au ridicat, in cele doua luni,...

- Familiile care locuiesc intr-un bloc turn din zona Alexandru cel Bun, din strada Basarabi, nr. 5, au devenit serios ingrijorate pentru siguranța lor in propriile camine dupa ce un apartament de la parterul blocului a fost vandut recent. Fara sa-i anunțe pe noii vecini, noul proprietar misterios a distrus…

- ​Industria auto este puternic lovita de COVID-19: multe fabrici sunt închise temporar, iar clienții au intrat într-o oarecare stare de așteptare. Efectele s-au simțit imediat, înca din luna Martie 2020. Dar cât de puternic a lovit, oare, COVID-19? A fost Martie o luna chiar atât…

- Ce se intampla pe piața romaneasca, dupa ce ce petrolul american a ajuns la cotații negative. Ministru: Pretul mic la pompa ajuta pe moment, dar inseamna ca economia nu merge Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, iar scaderea pretul la pompa ajuta pe moment, dar nu este un semnal…

- Francul elvețian și gramul de aur au urcat joi la noi maxime istorice pe piața valutara romaneasca, conform BNR.Francul elvețian a urcat la 4.5981 lei, de la 4,5883 lei miercuri și 4.5972 lei precedentul maxim, din 23 martie 2020. Prețul gramului de aur a urcat la 246,3635 lei, de la…

- Afacerile producatorilor de carne de pasare din judetul Iasi sunt amenintate de importurile de pui din Polonia, care practic au explodat in ultimele luni. Pe fondul pandemiei COVID-19, crescatorii de pasari polonezi au pierdut o buna parte a contractelor din industria serviciilor alimentare din Germania,…

- Pretul petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, in timp ce titeiul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat sub 20 de dolari pe baril, pentru scurt timp, din cauza temerilor in crestere ca blocajul impus la nivel mondial ar…