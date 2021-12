Stiri pe aceeasi tema

- Monica Gabor și fiica sa, Irina, i s-au alaturat virtual lui Irinel Columbeanu la lansarea primei sale carți, "Istoria unui vehement - Ipocrația". Volumul este primul dintr-o serie de mai multe carți desprea viața omului de afaceri, inclusiv despre femeile care au stat la brațul sau.

- Irinel Columbeanu, in varsta de 64 de ani, traiește de ani de zile departe de fiica lui, de Irina Columbeanu. Tanara s-a mutat in America alaturi de mama ei, Monica Gabor, și se pare ca e fericita. Nu mai e așa de activa nici in mediul online, se concentreaza la studiile ei. Tatal ei a vorbit acum despre…

- Irina Columbeanu locuiește alaturi de mama ei, Monica Gabor, in America dupa divorțul parinților. Adolescenta iși surprinde pe zi ce trece parinții, iar ultima decizie luata de aceasta l-a luat prin surprindere chiar și pe Irinel Columbeanu.Dupa ce Monica Gabor și Irinel Columbeanu au divorțat, fetița…

- In varsta de 64 de ani, Irinel Columbeanu s-a reinventat. Din cauza problemelor financiare, afaceristul nu mai locuiește intr-o casa de lux, ci intr-un apartament din București, cu chirie. Nu mai e nici antreprenor, ci scriitor. Iși lanseaza cartea in care spune ca vine și cu o invenție. Cartea lui…

- Irinel Columbeanu a ajuns la spital in urma cu aproximativ doua saptamani, dupa ce a contractat COVID-19. Irina, fiica afaceristului cu Monica Gabor, s-a ingrijorat atunci cand a primit vestea.In prezent, Irina Columbeanu locuiește in Statele Unite ale Americii alaturi de mama sa. Adolescenta nu a avut…

- Irinel Columbeau a vorbit despre relația dintre el, Monica și Irinuca. Celebrul fost milionar vine cu detalii din viața sa. Cum se ințeleg foștii soți acum și ce marturii neașteptate face afaceristul? Irinel Columbeanu, detalii din viața privata: ce relație are cu Monica Gabor și Irinuca? Irinel Columbeanu…

- Irina a ales sa locuiasca in America alaturi de mama sa, chiar daca nu a fost ușor pentru Irinel Columbeanu, acesta a acceptat decizia fiicei sale. Afaceristul a vorbit intr-un interviu despre relația pe care o are in prezent cu Monica Gabor, dar și despre planurile Irinucai. Irinel Columbeanu nu a…