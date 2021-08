Irineu Darău, susținut de colegii din Brașov pentru Uniunea Salvați USR – PLUS Irineu Darau, actual senator USR PLUS și fost președinte al filialei județene USR Brașov timp de peste 2 ani, candideaza la funcția de președinte al partidului USR PLUS, la nivel national, dupa cum am anunțat AICI . „Filiala județeana Brașov a fost intotdeauna o filiala-fanion in USR, acum in USR PLUS, in ceea ce privește pastrarea și respectarea principiilor pe care ni le-am asumat ca organizatie. Unul dintre aceste principii este acela al democrației interne, care presupune ca fiecare membru conteaza, este prețuit, participa efectiv la luarea deciziilor și pune umarul la schimbarea Romaniei… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Irineu Darau, actual senator USR PLUS și fost președinte al filialei județene USR Brașov timp de peste 2 ani, candideaza la funcția de președinte al partidului USR PLUS, la nivel national, dupa cum am anunțat AICI . „Filiala județeana Brașov a fost intotdeauna o filiala-fanion in USR, acum in USR PLUS,…

- Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 despre producerea unui accident rutier pe DN13, zona Padurea Bogații. Din primele informații ar fi implicate doua autovehicule. Traficul este blocat, a anunțat purtatorul de cuvant al IPJ Brașov, comisar de poliție Alina Ivan. Daca apreciezi acest articol,…

- La data de 20 iulie 2021, Poliția Stațiunii Bran a fost sesizata de catre reprezentanții unei societați destinata asistarii persoanelor varstnice, situata pe raza Stațiunii Bran din județul Brașov, cu privire la faptul ca in cursul aceleiași zile o femeie, in varsta de 90 ani, ar fi parasit locația…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov organizeaza joi, 22 iulie 2021, intre orele 10.00-12.00 un atelier de pictura icoane pe sticla cu tema „Sf. Gheorghe ucigand balaurul”. Atelierul se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 9 și 14 ani. Pentru mai multe informații și inscrieri puteți contacta nr.…

- La ora 06.46 pompierii au fost anunțați de izbucnirea unui incendiu, la un vagon incarcat cu bușteni, in gara Beia. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere de la Detasamentul de pompieri Fagaras si o autospeciala de la SVSU Rupea. Vagonul a fost decuplat de locomitiva. Nu s-au inregistrat…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov și in municipiu, incidența este 0,02. Sunt pozitivie 12 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA09.07.2021 – – – -Total650302120.02MOIECIU473510.21BUDILA507710.20BRAN534410.19DUMBRAVITA522910.19HARMAN728210.14MUNICIPIUL…

- Ciprian Sterpu a candidat din partea PNL la alegerile locale pentru demnitatea de primar. In 27 septembrie 2020, Sterpu a obținut 35,5% din voturile exprimate, fiind la 300 de voturi in spatele actualului primar Virgil Popa. Acesta are 40 de ani, este casatorit, are 2 copii si este de 17 ani in PNL…