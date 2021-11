Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Irinel Columbeanu a pierdut aproape tot din cauza datoriilor acumulate, au ramas cateva terenuri, care au scapat de executarea silita tocmai pentru ca erau achiziționate in timpul casatoriei. Dupa mai bine de patru ani de procese, partajul judiciar intre Irinel Columbeanu și Moica Gabor s-a…

- Irina Columbeanu a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare, pe Instagram, acolo unde are peste 150.000 de fani. Fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu are deja 14 ani, a terminat clasa a VIII-a și se pregatește pentru liceu. Irina Columbeanu locuiește de…

- O noua decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului schimba radical situația in cazul proceselor de divorț. Incepand de azi, mesajele private ale unuia dintre soți, de pe site-urile de dating, pot deveni probe in instanța in procesele de divorț sau cele pentru obținerea custodiei copiilor.

- DECIZIE CEDO: Mesajele private ale partenerului de pe orice website de intalniri pot fi folosite intr-un proces de divort Mesajele private ale partenerului de pe orice website de intalniri pot fi folosite la procesul de divort, a stabilit Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), potrivit AFP. Instanta…

- Monica Gabor și-a surprins din nou fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine in care apare facand sport. Mereu eleganta, purtand ținute deosebite, fosta soție a lui Irinel Columbeanu nu a mai fost vazuta intr-o așa ipostaza.Monica Gabor, in varsta de 33 de ani, a revenit de curand…

- Dupa o perioada petrecuta alaturi de sora ei, Ramona, in Dubai și Grecia, Monica Gabor s-a intors in America. In ciuda zvonurilor cum ca fosta soție a lui Irinel Columbeanu și Mr. Pink nu mai formeaza un cuplu, vedeta nu a dat niciun detaliu despre acest subiect. Monica Gabor a postat pe Instagram o…

- Ilie și Ioana Nastase au facut anunțul pe care toți fanii il așteptau. Dupa ce s-au certat și s-au impacat de mai multe ori, cele doua vedete au renunțat, intr-un final, la divorț. Ce decizie incredibila au luat acum fostul mare tenismen și partenera lui de viața. Ce decizie au luat Ilie și Ioana Nastase,…

- Monica Gabor a atras atenția cu cea mai recenta apariție pe rețelele de socializare. O buna perioada de timp aceasta a petrecut-o in Grecia și in Dubai, dar acum a anunțat ca a revenit in America, acolo unde locuiește de ani de zile. Vedeta a postat la secțiunea Instastory pe Instagram un scurt filmuleț…