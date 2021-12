Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu, in varsta de 64 de ani, iși va lansa in curand cartea, iar aceasta cuprinde momente interesante din viața personala a afaceristului. Invitat la „Xtra Night Show”, Irinel a marturisit ca alaturi de el la lansare vor fi și cateva persoane care au avut un rol important in viața lui.…

- De Ziua Naționala a Romaniei se lanseaza prima bancnota de circulație naționala cu chip feminin. Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca de Ziua Naționala va pune in circulație bancnota naționala cu chipul Ecaterinei Teodoroiu. Lansarea bancnotei se leaga de numele Janinei Nectara, inițiatoarea campaniei…

- Imagini inedite au devenit virale pe internet cu o surpriza de proporții pentru o tanara. Ea a venit acasa și a auzit zgomote ciudate din canapea, scrie ro-viral.video. S-a dus tematoare spre canapea și și-a dat seama ca sunetele veneau de sub o perna așa ca a dat-o la o parte. Surpriza a fost una uriașa,…

- Dinu și Deea Maxer și-au petrecut ziua alaturi de fiul lor, Andreas. Ei și-au adus aminte de copilarie, dar și de perioada adolescenței. Printre pozele dintr-un album se aflau și fotografii cu fostele iubite ale lui Dinu, iar fiul lor a fost foarte curios de amintirile tatalui sau. Cei doi au o casnicie…

- Monica Gabor, tarata prin tribunale din cauza datoriilor. Risca sa fie executata silit daca nu se va prezenta la procesul care are ca prin termen data de 19 octombrie 2021. ”Intai se vor vinde bunurile””. In anul 2006, Monica Gabor, pe atunci Columbeanu, se bucura de o mare audiența odata cu reality-show-ul…