Cum iși va petrece Irinel Columbeanu noaptea dintre ani? Fosta soție se distreaza in Las Vegas alaturi de fiica sa. Ce spune fostul milionar despre modul in care se va termina 2021 pentru el? Fanii acestuia s-au intristat cand au auzit ca nu are planuri. Irinel Columbeanu, singur de Revelion: Monica Gabor se distreaza in […] The post Irinel Columbeanu, revelion trist și amarat. Ce va face in timp ce Monica Gabor se distreaza in Las Vegas appeared first on IMPACT .