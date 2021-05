Stiri pe aceeasi tema

- Anda Calin și Liviu Varciu au facut impreuna dezvaluiri surprinzatoare despre al treilea copil, in timp ce se afla in vacanța. Celebrul concurent de la Te cunosc de undeva și partenera lui de viața nu s-au sfiit așadar și au abordat acest subiect chiar in fața fanilor, marturisindu-le daca au de gand…

- Dupa ce gurile rele au declarat ca Alex Bodi ar fi sunat-o pe Bianca Dragușanu cu numar ascuns, in miez de noapte, afaceristul a oferit primele declarații la Antena Stars, vis-a-vis de acuzațiile care i s-au adus. Fostul soț al blondinei a declarat ca nu el a fost cel care a sunat-o, precizand ca nu…

- Gigi Becali l-a acuzat in termeni duri pe Cristian Rizea, dupa ce fostul deputat a scris pe Facebook ca omul de afaceri ar fi avut o relatie cu Tania Budi. Si vedeta a negat vehement "barfa" lui Rizea. Citește și: Gigi Becali a vrut sa aduca un tir de medicamente anti-COVID in țara, dar a…

- Irinel Columbeanu a fost darnic cu dezvaluirile in cea mai recenta emisiune a lui Madalin Ionescu, la Metropola TV. El a vorbit despre trecutul Monicai Gabor, dar și despre finalul casnicie lor și, implicit, divorț. In 2006, Monica si Irinel faceau nunta anului, in 2011 ne socau cu un divort rasunator,…

- Gabi Jugaru este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune. Dupa o perioada in care a stat departe de camerele de filmat, acesta a fost invitat in cadrul emisiunii „Showbiz Report”, unde a vorbit despre relația pe care o are cu cele doua fete ale sale, Roxana și Miruna. Gabi este și bunic,…

- Irinel Columbeanu a dezvaluit ca are o relație buna cu Monica Gabor, fosta lui soție. Deși la momentul divorțului nu s-au ințeles, cei doi au trecut peste toate discuțiile de dragul fiicei pe care o au impreuna. Afaceristul și fosta soție s-au vazut recent, in Romania.In urma cu aproximativ unsprezece…