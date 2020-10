Irinel Columbeanu locuiește în chirie într-un apartament de două camere In anul 2007, Irinel Columbeanu ar fi avut o avere de aproximativ 150 de milioane de euro, relateaza Pro TV. Pe atunci, omul de afaceri conducea doua mașini de lux care insumau aproximativ 820 de mii de euro, mai dezvaluie aceeași sursa. Avea mai multe terenuri și locuia in vila de la Izvorani. Toate acestea i-au fost confiscate insa din cauza datoriilor. Irinel Columbeanu locuiește in chirie intr-un apartament de doua camere „N-am pierdut nimic din ceea ce consider eu ca este avere mea, care se afla inauntrul ființei mele. Niciodata nu m-a interesat acumularea de averi pentru ca oricum nu plecam… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

