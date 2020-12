Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu cativa ani era considerat unul dintre cei mai bogati oameni ai Romaniei, lucrurile s-au schimbat radical in ultima perioada. In emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”, Irinel Columbeanu a dezvaluit cati bani da pe mancare, lunar, desi e sarac. Cati bani cheltuie Irinel Columbeanu…

- Mega Image, unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri și magazine de proximitate din Romania, are peste 12.000 de angajați la nivelul intregii țari, dar salariile oferite de aceștia nu sunt cele mai mari de pe piața. Comparativ cu alte lanțuri de supermarketuri, precum Lidl – care ofera 4.000…

- Adriana Bahmuțeanu a ieșit la rampa cu un adevar uitat de consumatorii de monden de la noi. Puțini din cei care știu evoluția lui Irinel Columbeanu iși mai aduceau aminte de asta. Ce s-a intamplat in trecutul fostului afacerist? Adriana Bahmuțeanu scoate la suprafața un adevar uitat despre Columbeanu…

- Medicul Alexandru Rafila a declarat la Romania TV faptul ca Romania se afla intr-o zona de pericol. Medicul a explicat ca se poate depași capacitatea actuala de testare, insa acest lucru implica creșterea numarului de teste, dar și calitatea acestora. ”Sunt cifre care preocupa chiar daca numarul de…

- Veste șoc in showbiz-ul romanesc! Tristan Tate a ajuns dupa gratii, in Germania! Dis de dimineața, celebrul afacerist a facuta publica informația pe contul de Instagram! Primele declarații ale fostului iubit al Biancai Dragușanu despre aceasta situație!

- FRF anunta ca un jucator si un membru al staff-ului au fost depistati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 la nationala de tineret, care va evolua cu Malta, în preliminariile CE din 2021, informeaza News.ro. "Au sosit rezultatele testelor efectuate duminica dimineata. Din pacate,…

- Ion Țiriac unul dintre cei mai importanți oameni ai sportului romanesc și al mediului de afaceri, incaseaza o suma mult peste media pensiilor din Romania. Fostul tensimen la CS Dinamo, nascut la Brașov, a adunat de-a lungul timpului o avere uriașa, fiind in prezent unul dintre cei mai bogați oameni…

- Cadrele didactice, cat și personalul didactic auxiliar și nedidactic, din invațamantul de stat și particular, vor primi un stimulent de risc in cuantum de 2.000 de lei, respectiv 1.500 de lei lunar, conform unui proiect de lege inițiat de PSD și adoptat luni de Senat. Proiectul a fost inițiat recent…