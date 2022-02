Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu trece prin momente extrem de grele. Omul de afaceri a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și a fost transportat de urgența la spital. Fostul soț al Monicai Gabor se afla acum sub atenta supraveghere a medicilor. Avem informații in exclusivitate! Irinel Columbeanu a fost internat…

- Irina Columbeanu a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare, iar fanii au ramas impresionați atunci cand au observat cat de mult a crescut fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Iata cum arata tanara adolescenta!

- S-a aflat adevarul. Mr. Pink n-a fost niciodata in Romania, deși are o relație cu Monica Gabor de mai bine de zece ani! E invitat de Irinel Columbeanu la lansarea carții sale. Irinel Columbeanu ii așteapta pe fosta sa soție, Monica Gabor și pe iubitul acesteia, Mr Pink, la lansarea carții sale, Apofenia,…

- Un copil de trei ani, cu o intervenție pe cord, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, la SJU Bacau, de unde medicii l-au transferat de urgența la Spital ”Sfanta Maria” din Iași. Copilul este in stare critica, in secția ATI și are nevoie de o noua... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Operație de excepție a chirurgilor americani: pentru prima oara in istorie, o inima de porc a fost transplantata cu succes in corpul unui om. Intervenția de noua ore a avut loc in urma cu trei zile in Baltimore, iar medicii au anunțat acum ca este o reușita, scrie Digi24.

- Alexandru Arșinel a marturisit ca nu se simte bine dupa cea de-a doua operație la inima pe care a avut-o recent. Actorul urmeaza un tratament de recuperare la domiciliu, anunța playtech.ro . Anul 2021 a fost unul foarte greu pentru marele actor. Alexandru Arșinel a facut COVID-19, deși era vaccinat…

