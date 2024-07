Stiri pe aceeasi tema

- Romania are un potențial masiv pentru investițiile elvețiene, este mesajul ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, aflat in Elveția. El spune ca, dupa 35 de ani, „Romania și romanii merita sa beneficieze de un transport feroviar de inalta calitate”, scrie Mediafax.„Romania are un potențial…

- Deși creșterea costului cu mana de lucru in Romania este un indicator pozitiv din perspectiva dezvoltarii economice, aceasta nu s-a reflectat in imbunatațirea puterii de cumparare a populației The post COSTUL MUNCII A EXPLODAT Romanii nu au caștigat niciodata mai bine, dar traiesc mai prost first appeared…

- Romania a debutat la EURO 2024 cu o victorie istorica, 3-0, impotriva Ucrainei, in Grupa E. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj imediat dupa incheierea partidei și a starnit un val de reacții in randul romanilor. Ce au putut sa ii scrie aceștia? Mesajul postat de Klaus Iohannis…

- Șeful Guvernului și al PSD-ului a inaintat un termen in privința unui subiect de real interes pentru romanii care vor sa calatoreasca dincolo de Ocean, in Statele Unite. Declarația lui Marcel Ciolacu a venit la doar cateva zile de la startul oficial al campaniei electorale pentru alegerile din acest…

- Datele de la Registrul Auto Roman arata ca parcul auto din Romania este unul dintre cele mai vechi din Europa și se confrunta cu nereguli tehnice grave. Cea mai frecventa problema depistata de Rar la mașinile vechi sunt la sistemul de franare, direcție sau semnalizare. Ce trebuie sa știe romanii care…

- Ziua Muncii l-a inspirat pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu sa scrie versuri. Crede ca Imnul Național nu se mai potrivește și rescris primele versuri. Romanii au stat ore-n șir la coada la mici de 1 Mai și a aparut chiar micul gigant, are 100 de metri lungime! In spre mare ori spre munte, romanii…

- Decizia unui local din București de a impune clienților sa-și țina copiii tot timpul așezați la masa a starnit in spațiul online dispute aprinse. Ne aflam in fața unui fenomen cu o puternica componenta psihoculturala, este de parere prof, dr, Daniel David, rectorul UBB.

- Intervenția statului in stabilirea prețurilor la energie nu mai are nicio justificare, au afirmat trei experți internaționali prezenți la o conferința organizata de Asociația Energia Inteligenta.