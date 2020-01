Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp inaintea Revelionului 2020, Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a postat un mesaj cu talc, in limba engleza. Mesajul a fost preluat dintr-un citat motivațional, atribuit actriței Angelina Jolie, referitor la așteptarile pentru anul 2020.

- Sora lui George Michael a decedat chiar in ziua de Craciun, veștile despre dispariția fulgeratoare a acesteia fiind oferite de catre familia regretatului cantareț. Femeia se numea Melanie Panayiotou și avea doar 55 de ani cand și-a gasit sfarșitul. Momentul cat se poate de trist vine la trei ani de…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a postat duminica un mesaj pe Instagram cu ocazia Zilei Naționale. „Iți mai doresc și imi doresc și mie ca in noul an al existenței tale sa naști speranța! Speranța ca dezbinarea, ura, nervozitatea și lipsa de toleranța existente in societatea romaneasca in…

- Fostul lider PSD si-a sarbatorit ziua de nastere in spatele gratiilor penitenciarului Rahova, unde a primit vizita celor doi copii si a iubitei sale, Irina Tanase. Codrin Stefanescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea, a declarat ca acesta a ramas puternic, insa nu optimist.

- Irina Tanase, iubita fostului presedinte al PSD, Liviu Dragnea, a postat luni, pe contul de Instagram, o poezie de dragoste, a autoarei britanice Elizabeth Barrett Browning. Dargnea implineste astazi 57 de ani, iar in ultimele cinci luni s-a aflat in spatele gratiilor, in penitenciarul Rahova.

- Irina Tanase, iubita fostului presedinte al PSD, Liviu Dragnea, a postat luni, pe contul de Instagram, o poezie de dragoste, a autoarei britanice Elizabeth Barrett Browning. Dargnea implineste astazi 57 de ani, iar in ultimele cinci luni s-a aflat in spatele gratiilor, in penitenciarul Rahova.

- Irina Tanase, iubita fostului presedinte al PSD, Liviu Dragnea, a postat luni, pe contul de Instagram, o poezie de dragoste, a autoarei britanice Elizabeth Barrett Browning. Dargnea implineste astazi 57 de ani, iar in ultimele cinci luni s-a aflat in spatele gratiilor, in penitenciarul Rahova.

- ​​​Liviu Dragnea împlinește astazi 57 de ani și ramâne în închisoare dupa ce solicitarea sa de permisie a fost respinsa de conducerea Penitenciarului Rahova. Colegii sai de partid de la PSD Teleorman nu l-au uitat însa și i-au transmis un mesaj de felicitare. „Astazi…