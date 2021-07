Stiri pe aceeasi tema

- Iubita fostului presedinte al PSD Liviu Dragnea, Irina Tanase, care-l asteapta sa iasa din penitenciar, a precizat ca vor mege acasa si se vor intalni cu prietenii apropiati care le-au ramas alaturi. Mai multi sustinatori ai fostul lider PSD s-au strans la poarta penitenciarului si striga ”Libertate”.…

- Tribunalul Giurgiu judeca, joi, cererea de eliberare conditionata depusa de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Fostul lider al PSD a fost audiat prin videoconferinta de…

- Lucian Papici, care a lucrat 13 ani la DNA și a fost chiar șeful secției a I-a din parchetul anticorupție, s-a pensionat, președintele Klaus Iohannis semnand, vineri, decretul de pensionare. Papici a fost adus in DNA de Daniel Morar, iar dupa ce a devenit și șeful secției a I-a, a primit cele mai grele…

- Magistrații Curții de Apel București au decis, luni, ca Liviu Dragnea poate cere din nou eliberarea condiționata, așa cum stabilise Penitenciarul Rahova și apoi Tribunalul Giurgiu. Curtea de Apel București desființeaza, practic, decizia definitiva prin care s-a respins cerere de liberare condiționata…