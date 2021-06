Stiri pe aceeasi tema

- Iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea s-a declarat amuzata, luni, la Antena 3, de zvonurile care au circulat in timpul guvernarilor 2017-2019 cum ca ea ar fi jucat un rol in deciziile din partid. „S-a spus la un moment dat acuzatia ca eu am condus PSD. M-a distrat. E hilar, nu poate sa ma…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a declarat luni, la Antena 3, ca i se pare o inscenare dosarul in care Liviu Dragnea a fost trimis in judecata in legatura cu prezenta sa, in calitate de lider PSD și șef al Camerei Deputaților, alaturi de Sorin Grindeanu, in calitate de premier, la ceremonia…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a spus luni la Antena 3 ca fostul lider PSD a greșit ca a avut prea multa incredere in oameni. „Știți care a fost primul lucru pe care l-a spus Liviu cand a ajuns la inchisoare? 'Eu am ajuns aici pentru ca am avut incredere in oameni'”, a declarat Irina…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a vorbit, luni seara, despre motivele pentru care fostul președinte al PSD a fost bagat dupa gratii. Prezenta in emisiunea „Subiectiv”, de la Antena 3, tanara a precizat ca Dragnea a deranjat multe interese. A fost difuzat un fragment dintr-un discurs al ex-politicianului,…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a relatat luni seara la Antena 3 presupusele ”abuzuri” la care ar fi supus fostul președinte al PSD in inchisoare. Potrivit acesteia, Dragnea ”nu e bine”, are probleme de sanatate netratate si ”incearca sa ajunga sanatos acasa”, potrivit News.”Nu este bine, este…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a declarat luni, la Antena 3, ca fostul lider PSD „incearca sa ajunga sanatos afara”. „N-as putea sa spun ca face bine. Este in continuare cu probleme de sanatate netratate. Incearca sa ajunga sanatos afara, acasa, asta e ce face Liviu Dragnea. Ei nu sunt…

- Cristian Rizea a fost eliberat din penitenciar in Republica Moldova. El a intrat in direct la Realitatea PLUS și a facut deja o serie de dezvaluiri, printre care și faptul ca se dorește rapirea sa și aducerea in Romania.Anca Alexandrescu a comentat și ea situația fostului parlamentar și a marturisit…

