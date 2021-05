Stiri pe aceeasi tema

- Irina Bara (26 de ani, 122 WTA) a invins-o in finala calificarilor pe Magdalena Frech (23 de ani, 153 WTA), scor 7-5, 6-2, și a obținut un loc pe tabloul principal de la Roland Garros! Tablourile principale de la Roland Garros 2021 debuteaza duminica, 30 mai. Toate informațiile importante pot fi gasite…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Irina Fetecau s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Bonita Springs (Florida), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Acum, cele doua romance vor fi nevoite sa se dueleze intre ele pentru a vedea care ajunge in ultimul act al competiției.…