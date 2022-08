Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol au plecat in prima vacanța fara fiica lor, Josephine. De cand a venit pe lume, cei doi nu au mai stat niciodata atat de mult timp departe de micuța. Timp de cateva zile, Smiley și Gina Pistol petrec momente in doi. Aceștia au ales Grecia ca destinație de vacanța in acest. Prezentatoarea…

- Imediat dupa ce a terminat filmarile pentru emisiunea pe care o prezinta la Antena 1, "Mireasa", Simona Gherghe a plecat in vacanța. Aceasta nu a plecat singura, ci alaturi de soțul ei. Prezentatoarea TV se bucura de o vacanța departe de Romania.

- Razvan Fodor se afla in vacanța alaturi de soția și fiica sa. Se pare ca prima zi nu a inceput prea bine, deoarece Razvan a fost suparat de Irina. Acesta și-a spus gandurile intr-o postare pe Instagram.

- Irina Fodor a revenit in țara dupa filmarile America Express - Drumul aurului, iar fiica ei și a lui Razvan Fodor i-a pregatit o primire pe masura. Prezentatoarea TV s-a emoționat pana la lacrimi cand a vazut mesajul micuței.

- Alin Pușcaș este o mama devotata care se implica trup și suflet in creșterea copiilor ei și de asemenea merge și la munca, insa acum a venit momentul pentru o vacanța de la absolut tot. Indragita prezentatoare de la Te Cunosc de Undeva știe cat de important este timpul de calitate doar alaturi de soțul…

- Magda Palimariu este insarcinata in 7 luni și așteapta cu mare nerabdare sa iși cunoasca bebeluțul. Vedeta de la PRO TV a povestit in cadrul unui interviu pentru VIVA! cum și-a anunțat soțul ca vor deveni parinți. In mai puțin de trei luni, Magda Palimariu iși va cunoaște baiețelul, acesta fiind primul…

- Irina Fodor a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca Diana, fata ei și a lui Razvan, a terminat clasa a patra. Trece de la invațamantul primar la cel gimnazial. La acest moment important Irina Fodor lipsește. Nu a fost alaturi de copilul ei pentru ca prezentatoarea e la mii de kilometri…