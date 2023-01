Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie 2021, Cristina și Georges s-au casatorit in cadrul emisiunii „Casatoriți pe nevazute”, difuzata la Pro TV. Acum, la mai bine de un an distanța, Georges a anunțat ca a divorțat de soție. Au semnat actele chiar in decembrie, noteaza protv.ro. „Le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alaturi…

- Valentin și Gabriela au trecut printr-o perioada mai dificila in relația lor, iar de curand, cei doi au anunțat desparțirea. Concurenta a marturisit ca este dezamagita, mai ales ca nimic din atitudinea fostului sau iubit nu dadea de banuit ca nu iși dorește sa se casatoreasca in finala.

- La petrecerea de sambata au venit și foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa. Damaris, Sebaidin, Gioergio, Denisa, Ada, Andrei au petrecut alaturi de actualii concurenți pe ritmuri orientale.

- In urma task-ului cabinei telefonice, care a avut loc in urma cu doar cateva zile, Gabriela și Valentin au caștigat o noapte romantica la hotel. Cei doi concurenți de la Mireasa au petrecut o noapte romantica la hotel și, dupa aceasta noapte, s-au apropiat unul de celalalt și mai mult ca inainte.

- Ediția din data de 2 noiembrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, aduce un conflict nou in casa Mireasa. In ediția de ieri, 1 noiembrie 2022, Valentin se justifica asupra faptului ca nu prea a comentat lumea din casa. Acum, in schimb, concurentul a avut un conflict cu Ada. Iata care este motivul pentru…

- In ediția din data de 24 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, Roxana și Paul abordau diferite subiecte despre relatia lor. Daca tot am vazut declarațiile și apropierea partenerilor din cupluri, cei doi indragostiți nu stateau nici ei departe unul de altul.

- In ediția din data de 24 octombrie 2022 a emisiunii "Mireasa", sezonul 6, Miruna și Cosmin s-au aflat, din nou, intr-un conflict. Dupa ce au fost la cules de mere, la intoarcerea in casa, concurenta a fost deranjata ca iubitul ei a lasat-o in urma, intrand pe ușa cu lada de fructe inaintea sa. De aici…