- Irina Rimes și Theo Rose și-au uimit fanii cu o noua piesa lansata impreuna. Vedetele au colaborat pentru melodia, „Stinge Luminile”. Dupa scandalul dintre ele de la Vocea Romaniei, aceasta apariție a fost o mare surpriza pentru internauți, scrie SHOK.md .

- Un live cu Irina Rimes și Theo Rose face furori pe net. Cum suna piesa lor, „Stinge Luminile” Continue reading Un live cu Irina Rimes și Theo Rose face furori pe net. Cum suna piesa lor, „Stinge Luminile” at Tabu.

- Theo Rose și Irina Rimes se afla in mijlocul unei neințelegeri. Ambele jurate in cadrul emisiunii „Vocea Romaniei”, au avut un schimb acid de replici, in urma caruia iubita lui Anghel Damian a izbucnit in plans, la TV. Colega sa a fost aspru criticata pentru acest lucru.

- Delia revine cu o noua piesa care se numește ”Miami”, prima colaborare cu Johny Romano, care va fi inclusa pe coloana sonora a ”Miami Bici 2”. ”Miami” a fost compusa de Delia și Alex Cotoi, versuri Delia și Johny Romano, producție Alex Cotoi. Videoclipul oficial de la ”Miami” a fost regizat și filmat…

- Edward Sanda și Theo Rose, doi dintre cei mai cunoscuți și indragiți artiști din Romania, colaboreaza pentru prima oara pentru single-ul „Știi unde ma gasești”. Ideea unei piese impreuna era de mult timp in mintea celor doi artiști, iar acum au decis ca cel mai nou single al lor sa fie impartașit publicului…

- O tanara de doar 20 de ani, studenta in București, a reușit sa-i impresioneze pe toți antrenorii la ediția de vineri, 15 septembrie. Cine este Alexandra Sirghi de la Vocea Romaniei 2023, concurenta care le-a determinat pe Theo Rose și Irina Rimes sa se „intepe” pentru a o caștiga in echipele lor. Foto…

- In aceasta seara, Irina Rimes va lupta cu toate armele, la Vocea Romaniei. Au urcat pe scena cu dorința de a-și face vocea auzita și au facut spectacol! Concurenți care vor intoarce toate scaunele, ii vor face pe antrenori sa se lupte cu toate argumentele și vor veni pe scena cu invitați... surpriza!O…

- La sfarșitul primaverii, Irina Rimes ne oferea doar o bucațica din piesa ,,Gelos”, cantata pe strazile din Munchen, dar de azi piesa ajunge in mainile fanilor, alaturi de un videoclip surprinzator. ,,Gelos” poate fi descrisa precum o ultima zi de relație, dureroasa, cu urme de iubire și speranța de…