Irina Rimes x JobHunter: „Am vrut sa ma angajez ca ospatar”

- Catalin Maruța a fost invitatul lui Andrei Niculae in aceasta saptamana la #JobHunter. Plin de entuziasm Catalin a povestit de primele sale joburi și cum situația nu a fost intotdeauna roz. De la imparțit pliante in Militari pana la jobul de prezentator iubit de o țara intreaga nu a fost un drum scurt…

- Ami este artista momentului in Romania. Cu mai multe piese pe radio si niste cifre impresionante in online aceasta isi pastreaza modestia cand vine vorba de inceputuri. Aceasta i-a povestit lui Andrei Niculae de anii de inceput in industria muzicala si de cum a ajuns sa aiba o piesa in top in timpul…

- Feli a fost saptamana aceasta invitata lui Andrei Niculae la JobHunter, iar povestea ei in campul muncii este extrem de motivationala. Inainte sa fie iubita si aclamata de o tara intreaga, Feli a lucrat intr-o pizzerie ca barman ospatar apoi a urmat munca intr-un fast food chinezesc, o fabrica de piele,…

- In fiecare joi Andrei Niculae este #JobHunter la Virgin Radio. Unul dingtre cei mai mari artisti ai tarii, Inna, a fost #ONAIR si a povestit despre primele joburi pe care le-a avut, ba chiar a spus si cat castiga pe saptamana atunci cand a impartit pliante. Inna este probabil unul dintre cei mai iubiti…

- Connect-R a raspuns afirmativ invitatiei de a face parte din JobHunter, iar in interviul acordat lui Andrei Niculae a povestit cu drag amintiri din momentele in care a facut numeroase joburi, multe la care fanii poate nici macar nu s-ar fi asteptat. Un om sincer, muncitor si mandru de fiecare realizare…

- Un episod interesant s-a petrecut in weekend intr-un club din Constanța, scrie ReplicaOnline.ro. O tanara de 22 de ani a bautut 4 polițiști, 3 agenți de paza și 2 prieteni, pana a fost reținuta, in definitiv, de poliție. Aceasta a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, iar scuza pe care a prezentat-o…

- Andrei Niculae este #JobHunter vara asta la Virgin Radio Romania. Ce face? Incearca sa le gaseasca oamenilor care și-au pierdut job-ul in noul context epidemiologic, o noua oferta de munca. De data aceasta norocoasa a fost Violeta, tanara de 35 de ani care a ramas fara job și care a salvat viața unui…