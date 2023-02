Irina Rimes te cheamă ACASĂ – datele noului său turneu Irina Rimes iși poarta cel de-al patrulea album al sau, ,,ACASA”, prin toata țara și nu numai. Turneul reprezinta o calatorie intre doua lumi și o fuga intre case. ACASA este despre cum fanii au devenit o parte importanta din casa Irinei Rimes și despre cum ea poate construi un ACASA, oriunde iși are muzica și ii este și publicul, cu care se va și intalni personal in aceasta serie de concerte. ,,Noi avem casa in doua lumi. Cand suntem mici, ACASA are o forma materiala in ochii noștri, e un loc unde putem fugi, unde putem gasi siguranța, dragoste sau ajutor, orice s-ar intampla. Pe masura ce creștem,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

