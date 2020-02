Accident rutier grav, in fata unitatii militare din Barlad. Doua persoane au decedat

Detasamentul de Pompieri Barlad intervine in localitate, cu doua autospeciale de stingere cu modul pentru descarcerare, o ambulanta tip C1 si o ambulanta tip B2 EPA , la un accident rutier produs in municipiul Barlad, in fata unitatii… [citeste mai departe]