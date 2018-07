Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes, una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicala romaneasca, lanseaza astazi noul ei single, „Cel mai bun DJ”, alaturi de The Motans. Colaborarea dintre cei doi artiști de peste Prut este una pe care fanii lor au așteptat-o mult timp, aceștia exprimandu-și in nenumarate randuri…

- Zilele Dornei, festival care an de an aduce bucurie turiștilor și localnicilor din frumoasa stațiune turistica Vatra Dornei, a avut ca invitat special, sambata seara, pe micuța și simpatica Irina Rimes, cantareața moldoveanca care se bucura de un mare succes in Romania, cea mai noua realizare fiind…

- Dupa „Beau” și „In locul meu”, Irina Rimes lanseaza cea de-a treia piesa a „Trilogiei II”, „Cel mai bun prieten”. Cu un vibe diferit, piesa are un mesaj pozitiv, personal și marcheaza o noua etapa pentru artista, una cu și mai multa atitudine și incredere. „Cel mai bun prieten este prima piesa despre…

- Alt DJ lanseaza prima sa piesa, iar in spatele butoanelor se afla nimeni altul decat Sergiu Istrati aka Sasha Lopez. Cu mai multe hit-uri la activ, cucerind deja Europa și Romania, sub numele de alt DJ incepe povestea unui nou sound printr-un featuring demențial cu The Motans. „Subtitre” imbina un sound…

- Muzica a fost compusa de The Code și Vanotek, iar textul de Jackie Vegas. Videoclipul pentru piesa ”Satellites” a fost filmat in doua locuri, echipa deplasandu-se și la munte și la mare. The Code inseamna Ionuț Catana, un tanar originar din Focșani. Acesta a devenit cunoscut publicului din Romania…

- In timp ce Igor Dodon și Ilan Șor aduc artiști ruși de Ziua Victorie și anume pe Oleg Gazmanov, Denis Maidanov, iar Șor pe Iosif Kobzon și Lev Leșcenco, iata ca se vehiculeaza informația ca Partidul Democrat va aduce artiși din Romania și nu doar. Printre ei se numara Irina Rimes, Delia, Thomas Anders…