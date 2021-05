Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes a urmat modelul lansat de unele dintre celebritați și a postat pe rețelele sociale momentul în care s-a vaccinat împotriva Covid-19. Artista a avut și un mesaj clar pentru toți fanii ei. Imaginea cu Irina vaccinându-se a adunat peste 37 de mii de aprecieri și aproape…

- Irina Rimes, 29 de ani, cantareața și compozitoare din Republica Moldova, a anunțat vineri seara, 30 aprilie, ca s-a vaccinat anti-COVID-19, intr-o postare pe Facebook. ”M-am vaccinat. Nu m-a pus nimeni, nu m-a platit nimeni sa vorbesc despre asta și nu reprezint interesele nimanui. Reprezint interesele…

- Miercuri, 7 arpilie, Mihai Bendeac s-a vaccinat anti- COVID-19 cu serul de la AstraZeneca. In ciuda controverselor care au aparut legate de reacțiile adverse ale acestui vaccin, Bendeac a declarat ca are incredere in medici și “in cei care iau Nobelul, nu in cei care scriu miau ca pisica”. „A fost foarte…

- Facebook te incurajeaza sa te vaccinezi anti-Covid-19. Rețeaua de socializare lanseaza rame speciale de profil pentru cei care s-au imunizat. Cei care s-au vaccinat anti-coronavirus se pot acum lauda pe Facebook și ii pot incuraja și pe prietenii lor virtuali sa se imunizeze. Facebook anunta un nou…

- Tanarul are 16 ani si a fost imunizat cu vaccinul de la Pfizer.Cel mai tanar roman care s a vaccinat impotriva noului coronavirus este un adolescent de 16 ani care locuieste in Bucuresti. Acesta a primit vaccinul, sambata seara, la un centru din judetul Prahova.Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, se afla in izolare la domiciliu, fiind contact direct cu soția sa, diagnosticata recent cu Covid-19. Șeful CJ Timiș a fost vaccinat cu prima doza de vaccin AstraZeneca. Alin Nica s-a intors marti seara de la Bucuresti, unde s-a intalnit cu mai mulți…

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, s-a vaccinat impotriva Covid-19 cu serul dezvoltat de AstraZeneca. Edilul este printre primele persoane din Romania care s-a vaccinat cu acest ser. „Azi m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Totul Ok. Recomand tututor sa se vaccineze. Nimeni nu este in siguranța…

- ”Astazi mi-a fost administrata cea de-a doua doza de vaccin impotriva Covid-19, rapelul. Ma simt bine, nu am avut efecte adverse dupa administrarea primei probe, nu am nici in acest moment. Sunt optimist ca in urmatoarele zile voi dezvolta anticorpii necesari! Incurajez pe toata lumea sa se vaccineze!…