Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Culturii, Bogdan Gheorghiu, va fi prezent la Targu Jiu, de Ziua Naționala „Constantin Brancuși“. Șeful din Ministerul Culturii va participa marți, 18 februarie, la spectacolul „Sarutul“, care va fi jucat pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“. Totodata, autoritațile municipiului…

- Cantareața Irina Rimes a incheiat anul 2019 pe patul de spital. Artista a fost operata dupa ce a facut o hemoragie interna. Se pare ca artista deja se simte mai bine și va fi externata in curand.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din Poliție…

- "Lasati-ma cu povesti din astea. A sunat acolo in Parlament un clopotel si acum ne da lectii", a declarat Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Liderul PLUS, Dacian Ciolos, i-a cerut, miercuri, presedintelui, printr-un mesaj publicat pe Facebook, declansarea rapida a alegerilor anticipate „pentru a evita…

- Reprezentantii Ambasadei Suediei la Bucuresti au tinut sa marcheze Ziua Nationala a Romaniei cu o gluma clasica. Au postat pe pagina de Facebook a institutiei o poza cu toate ingredientele necesare pentru a face un tort. Insa ingredientele sunt pozate separat, iar mesajul este „LA MULTI ANI, ROMANIA!…

- Oficialul FCSB Mihai Stoica a postat, duminica, un mesaj pe Facebook, de Ziua Nationala, în care explica de ce nu este mândru ca e român. Mijlocasul Nicolae Stanciu, component al echipei nationale, a comentat mesajul fostului sau sef, exprimându-si dezacordul cu el, potrivit…

- La secțiile deschise in Phenian, capitala Coreei de Nord, și Teheran, capitala Iranului, nu a votat niciun roman pana duminica ora 8.30 (ora Romaniei). Ioan Mircea Pașcu comenteaza ironic situația, avand in vedere ca in diaspora s-a inregistrat o prezența record comparativ cu primul tur.„Aflu…

- Alina Gorghiu scrie, intr-o postare pe Facebook, ca dezbaterea de marți seara de la BCU a lui Klaus Iohannis a fost ”cea mai civilizata dezbatere de campanie de dupa 1989”. Vicepreședintele...

- Incep sa apara primele informații despre neregulile care au dus la moartea a trei persoane intr-un bloc de garsoniere din Timișoara. Firma care s-a ocupat de deratizarea blocului se numește Bistim Dera SRL și nu a declarat niciun angajat la Registrul Comerțului.Vezi și: FARA NUMAR Florin Cițu…