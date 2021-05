Irina Rimes, primele declarații despre copii: „Mi-am programat” Invitata in podcastul lui Catalin Maruța (43 de ani), Acasa la Maruța, Irina Rimes (29 de ani) a vorbit despre relația cu iubitul ei, David Goldcher (28 de ani), dar și despre dorința de a deveni mama. Irina Rimes, primele declarații despre copii: „Mi-am programat” „Sunt intr-un magazin și caut carți, gasesc o carte care mi se pare interesanta, imi dau seama ca nu o sa am timp sa o citesc, dar ma gandesc ca atunci cand o sa am un copil, el va trebui sa citeasca cartea asta. Cumpar carți și le pun in biblioteca, nu sunt toate pentru copii, am și pentru oameni mari sau pentru copii la o anumita… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

