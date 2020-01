Stiri pe aceeasi tema

- ​Clubul Arsenal a anunțat, joi, ca fundașul Calum Chambers va lipsi 9 luni dupa ce a suferit o operație la genunchi, informeaza Mediafax.Arsenal a confirmat faptul ca Chambers a suferit, duminica, o ruptura a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng, în timpul partidei…

- Iesenii isi vor putea petrece Revelionul in strada, in fata Palatului Culturii. Ei sunt asteptati la ora 21:00 la un concert urmat de mai multe focuri de artificii sincronizate. Pe scena vor urca Irina Rimes, trupa Hara, Ovidiu Lipan Tandarica, trupa No Stress si cativa artisti ieseni. Fiecare va sustine…

- „Am inceput in acest sens o achizitie publica. Dorim sa aducem cateva nume ale scenei romanesti pe care le-am gasit disponibile. Astfel, la concertul de Revelion vor veni Irina Rimes, trupa Hara, Ovidiu Lipan Tandarica, trupa No Stress și cațiva artiști ieșeni. Bugetul alocat Revelionului este unul…

- Vara anului 2020 incepe cu THE CONCERT – concertele tale preferate pe aceeasi scena, care dureaza trei zile – 30, 31 mai și 1 iunie, la Romexpo! Un eveniment de muzica și entertainment unic in țara, care aduce un concept vibrant, plin de culoare și energie – POP POP POP. Alina Eremia, AMI, ANTONIA,…

- Cazul barbatului nu a fost unul ușor, pentru ca medicii trebuia sa scoata o tumora de marimea unei mingii de fotbal. Operația a durat șapte ore, dar a fost un succes. Tumoarea maligna pe care doctorii au scos-o cantarea in jur de cinci-șapte kilograme. "Am vrut ca toata lumea sa fie pregatita,…

- Catalin Botezatu trece prin momente grele. A slabit mult, iar starea lui nu este una tocmai buna. Se simte obosit și inca mai are mult de luptat cu boala crunta care i-a zdruncinat toata viața. Designerul a marturisit, intr-o intervenție la Antena Stars, ca a suferit nu una, ci patru operații in…