- Politia de Frontiera transmite ca vineri au intrat in Romania 117.214 de persoane, dintre care 7.691 de cetateni ucraineni, numarul acestora fiind in scadere cu 23,7% fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.258 cetateni ucraineni (in scadere cu 33,4%), iar pe la cea…

- Momsi este prima aplicație disponibila in Romania, Ucraina și toate țarile vecine Ucrainei, ca sa fie de folos mamelor refugiate. Aplicația este gratuita, nu conține reclame și este disponibila in Romania, Polonia, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Republica Moldova. Ionuț Țurlea este creatorul aplicației.…

- Aproape 200.000 de refugiati din Ucraina veniti in Polonia dupa inceputul invaziei ruse au parasit tara cu trenul spre alte state de primire, informeaza marti caile ferate poloneze, potrivit AFP. Intre 25 februarie si 20 martie, aproape 400 de trenuri regulate au transportat gratuit peste 140.000 de…

- Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, la Chișinau, unde va discuta cu președintele Maia Sandu, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, unde va avea convorbiri tete-a-tete cu șeful statului, Maia Sandu, la Chișinau,…

- Armin Van Buuren, Tom Odell si Jamala, Andra, INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Delia, Horia Brenciu se numara printre artistii care au acceptat sa cante, sambata, pe Arena Nationala, la concertul caritabil „We Are One”, initiativa de a ajuta poporul ucrainean. Pro TV invita toate canalele TV si online…

- Ministerul de Externe al regiunii autonome Transnistria a transmis astazi pe site-ul oficial un comunicat de presa prin care cere recunoașterea suveranitații și independenței. Transnistria este o parte din Republica Moldova, controlata de armata rusa. Acolo se afla mari depozite de armament ale rușilor…

- Refugiatii din Ucraina continua sa vina in Romania Foto: Radio Cluj RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Refugiatii din Ucraina continua sa vina în România, fugind din calea razboiului. Aproximativ 160.000 de oameni au venit la noi, din tara vecina, de la începutul conflictului…

- Acordurile privind asistența financiara nerambursabila de 100 milioane de euro, construirea și consolidarea unor poduri rutiere de frontiera și reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming sunt doar cateva dintre obiectivele propuse a fi soluționate in cadrul ședinței comune a guvernelor…