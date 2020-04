Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes nu inceteaza sa-și surprinda fanii! Astazi tocmai a lansat un nou videoclip pentru piesa „Baiatul meu frumos”, dedicata unei persoane speciale din viața sa. Melodia se numește „Baiatul meu frumos”, face parte din ultimul album ,„Cosmos” și are o incarcatura emoționala aparte pentru jurata…

- Aflata intr-o relație de la finele anului trecut, Irina Rimes a recunoscut ca iubește din nou abia la inceputul lunii ianuarie, iar primele poze cu partenerul de viața au venit cateva luni mai tarziu. Acum, ca toata lumea știe despre povestea ei de dragoste, Rimes i-a facut o declarație de dragoste…

- Track-ul Righteous a aparut la patru luni de la disparitia tanarului artist. Piesa a fost inregistrata de artist in studioul lui din Los Angeles si a fost produsa de catre Nick Mira si Charlie Handsome. Videoclipul piesei “Righteous” a fost regizat de catre Steve Cannon si include imagini si cu Juice…

- Fanii și-au dorit de foarte mult timp o colaborare intre Irina Rimes și Carla’s Dreams, iar astazi așteptarea a luat sfarșit. Cei doi artiști lanseaza piesa 3 inimi, o compoziție emoționanta despre iubire, familie și armonie, cu un clip care reda perfect versurile duioase. 3 inimi este despre iubirea…

- Artistul Smiley a postat pe Instagram o fotografie care a strans peste 6.500 de aprecieri in doar 30 de minute.Smiley le-a transmis fanilor sai ca aseara a revenit in tara din America si ca este in autoizolare."Bine va regasesc. Aseara am aterizat. Direct la autoizolare. Nu va las eu singuri in izolare.…

- Pe 1 martie, publicul și juriul au ales piesa pe care Roxen o va canta in luna mai la Rotterdam, Alcohol You. Pentru a reprezenta cat mai bine Romania la Eurovision 2020, nu doar Roxen se pregatește intens, ci și piesei Alcohol You i-au fost aduse imbunatațiri, care sunt deja apreciate pe canalul de…

- “Inima de piatra” este primul single extras de pe viitorul album de studio Jurjak -“Hoții de vise”. Videoclipul piesei este realizat in stil film noir, un joc de lumini și umbre in care logo-ul Jurjak prinde viața. Piesa va fi cantata live, in premiera, la concertul trupei de sambata, 29 februarie din…

- Pe 02.02.2020, la ora 20:00, Alexandra Stan a lansat pe canalul sau de YouTube videoclipul piesei „Obsesii”, fiind primul proiect lansat anul acesta de catre artista. Vineri, 31 ianuarie 2020, Alexandra a postat pe conturile sale de streaming melodia „Obsesii”, locul in care aduna milioane de ascultari.…