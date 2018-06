Irina Rimes la “Vocea României”. Ea este noul antrenor! Irina Rimes la ”Vocea Romaniei”! Ce surpriza colosala pentru fanii emisiunii! Anunțul a fost facut in urma cu cateva momente. Irina Rimes va ocupa scaunul de antrenor la ”Vocea Romaniei” și abia așteapta sa iși aleaga o echipa de voci cat mai bune. Irina Rimes, in juriu la ”Vocea Romaniei” Irina Rimes este surpriza pe care producatorii de la ”Vocea Romaniei” le-au pregatit-o fanilor. Ei au anunțat in urma cu cateva zile ca vor avea loc schimbari in juriul emisiunii, iar din indiciile oferite de ei, fanii au ințeles ca noul antrenor este o persoana mica de inalțime, cu par drept și breton. In… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

