Stiri pe aceeasi tema

- Toamana aceasta aduce un nou sezon „Vocea Romaniei” și din 11 septembrie, cele mai bune voci ale Romaniei se vor duela in fața celor 5 antrenori: Smiley, Theo Rose, Tudor Chirila, Irina Rimes, The Motans. Intrebat despre noul sezon Vocea Romaniei, Tudor Chirila a oferit detalii despre abordarea sa ca…

- Pavel Bartoș abia așteapta sa inceapa noul sezon din Vocea Romaniei. Simpaticul prezentator TV va gazdui și acest sezon al celui mai așteptat show de talente al toamnei. Tudor Chirila, Irina Rimes, Denis de la The Motans, Theo Rose și Smiley fac parte din juriul celebrei emisiuni de la PRO TV. Ce secrete…

- Theo Rose va ocupa locul de jurat pe scaunul indragitului show TV, „Vocea Romaniei”, alaturi de Smiley, Irina Rimes, Tudor Chirila și Denis Roabeș (The Motans). Aceasta a vorbit public despre aceasta experiența și despre cum a ajuns, de fapt, in rolul de jurat. „Eu nu cred ca mi-am dorit... The post…

- Theo Rose a fost aleasa sa ocupe scaunul la „Vocea Romaniei”, impreuna cu Smiley. Din juriul show-ului de talente mai fac parte Irina Rimes, Tudor Chirila și Denis de Roabeș (solistul de la The Motans). Dupa ce a demonstrat ca poate fi un bun prezentator la „Superstar”, din toamna Theo... The post Theo…

- Denis Roabiș, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Tudor Chirila, adica juriul de la ”Vocea Romaniei”, sunt artiști de 50.000 de euro, pentru un recital. Acești bani ii impart insa cu ceilalți colaboratori, Smiley avand o echipa numeroasa, formata din 17 persoane. Reporterii impact.ro au aflat, in exclusivitate,…

- „Vocea Romaniei” revine la PRO TV, insa cu schimbari la masa antrenorilor. Tudor Chirila, Irina Rimes, Smiley, Theo Rose și Denis Roabeș sunt antrenorii sezonului 10. Denis Roabes este solistul trupei The Motans si a colaborat cu nume mari din industria muzicala, precum Delia, Irina Rimes si Inna. Acesta…

- "Vocea Romaniei" revine la Pro TV cu cel de-al 10-lea sezon si, pentru prima data, doi antrenori, Smiley si Theo Rose, vor sta pe acelasi scaun. Echipa este intregita de Tudor Chirila, Irina Rimes si Denis Roabes. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vocea Romaniei revine la PRO TV, insa cu schimbari la masa antrenorilor. Tudor Chirila, Irina Rimes, Smiley, Theo Rose și Denis Roabeș sunt antrenorii sezonului 10. Toamna aceasta, vocile vor vibra pe scena show-ului care a schimbat destine și a scris istorie. Vocea Romaniei revine cu cel de-al 10-lea…