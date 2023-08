Stiri pe aceeasi tema

- La doar o zi dupa ce și-a serbat propria zi de naștere, Irina Rimes petrece de ziua iubitului ei, muzicianul David Goldcher. Cantareața din Republica Moldova i-a transmis un mesaj cat se poate de clar: ea este femeia lui, el este barbatul ei.

- Zi speciala pentru Deea Maxer! Iubitul ei, Robert Drilea, iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit varsta de 31 de ani, astfel ca vedeta i-a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversarii sale. Iata ce imagini a postat de Deea Maxer alaturi de partenerul ei!

- Este zi de sarbatoare in familia Elenei Gheorghe și asta pentru ca frumoasa artista iși sarbatorește ziua de naștere astazi. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, cantareața a facut o postare speciala pe rețelele sale personale de socializare. Iata cați ani a implinit vedeta, dar și ce videoclip…

- Este zi de sarbatoare in showbiz-ul romanesc! Catalin Scarlatescu a implinit varsta de 51 de ani, iar toate persoanele dragi din viața lui i-au transmis mesaje de felicitare. Juratul de la Chefi la cuțite iși sarbatorește, astazi, ziua de naștere, alaturi de familie și prieteni.

- E zi de sarbatoare in familia Mariei Dragomiroiu! Artista a implinit varsta de 68 de ani și este inconjurata de oamenii dragi. Maria Dragomiroiu nu a stat acasa, ci a plecat sa sarbatoreasca aceasta zi speciala din viața ei. Cantareața a dezvaluit la Antena Stars ce urmeaza sa faca astazi.

- Irina Rimes și iubitul ei sunt nedesparțiți! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi indragostiți in timp ce s-au bucurat de cateva ore libere, unul in compania celuilalt. Imaginile sunt dovada clara ca David Goldcher n-o scapa din ochi pe artista…

- Astazi, pentru Tzanca Uraganu este o zi cu totul speciala, caci fiica sa, Anais, a implinit 5 ani. Artistul nu a ratat un astfel de moment și a postat o imagine cu micuța, alaturi de fratele sau, dar și un scurt mesaj emoționant.

- Irina Rimes a lansat prima sa melodie in limba franceza. Artista din Republica Moldova a studiat in ultima perioada in mod intens limba franceza, iar in acest rezultat a veni și melodia ,,Changer”. Vezi mai jos noua opera a artistei. Autorul versurilor este Frederic Pradel, iar muzca este semnata de…