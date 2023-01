Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Babana a plecat in vacanța in Chao Lao alaturi de mama lui. In exclusivitate pentru Antena Stars, fostul concurent de la Chefi la cuțite a marturisit ca a mancat balut, șarpe și gandaci acolo. Acum este nerabdator sa incerce și carnea de scorpion.

- Celebra cantareata Irina Rimes a ales o destinatie de vacanta rar intalnita pentru o artista. Ea se afla in Nuka Hiva, o insula din mijlocul Oceanului Pacific, la care se ajunge destul de greu.First day at Nuku HivaNu stiu daca am ales cele mai bune poze, recunosc, nu m am chinuit prea multhellip; postez…

- Irina Rimes și iubitul ei au plecat intr-o vacanța speciala, timp de o luna. Cantareața i-a provocat pe urmaritorii ei sa ghiceasca destinația pe care au ales-o, astfel ca le-a dat cateva indicii. Cu toate acestea, se pare ca cei doi indragostiți nu au plecat intr-unul dintre locurile alese cel mai…

- Iulian Nunuca a caștigat sezonul 10 al popularului talent show ”Vocea Romaniei”. Solistul ieșean pregatit de Tudor Chirila a emoționat juriul, audiența și impresionat telespectatorii care l-au votat masiv. ”Daca aș caștiga, mi-aș dori sa donez o parte din bani și copiilor care au nevoie, cu situații…

- Mai este puțin pana la Craciun și romanii s-au pregatit de vacanța. Așa se poate spune și despre Jorge și soția sa, Ramona Podea, care au ales o destinație cel puțin neobișnuita. Cei doi au decis sa plece in Laponia, alaturi de cei trei copii: Ilinca, Karina și David.

- Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, a povestit cum a reacționat tatal ei cand l-a vazut prima data pe iubitul ei, David. Tanara s-a mutat singura in București. De cațiva ani, Carmina are o relație cu un baiat pe care il cunoaște inca din copilarie. David locuiește in Arad, acolo unde a stat…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri de la noi. Cei doi s-au casatorit in anul 2008 și au impreuna doi copii. Intr-un interviu pentru revista VIVA!, prezentatorul de la Pro TV a vorbit despre casnicia lui de 14 ani cu celebra cantareața. El prezinta de luni pana vineri…