- Irina Rimes a fost supusa unei intervenții chirurgicale dupa ce medicii i-au descoperit o hemoragie interna. Solista se simte mai bine acum și curand va merge acasa. ‘Am fost internata aseara in spital cu o problema grava de sanatate. Medicii nu ma lasa sa plec acasa, pentru ca am hemoragie interna.…

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea, a postat pe Instagram referitor la asteptarile pentru anul 2020, un citat motivational in limba engleza care apartine actritei Angelina Jolie. Si nu numai.

- VOCEA ROMANIEI NOIEMBRIE 2019. Tachinarile intre jurați continua in emisiunea Vocea Romaniei, difuzata pe Pro TV. Horia Brenciu cu greu se poate abtine sa nu il atace pe Tudor Chirila. In editia de vineri seara, tinta comentariilor lui Brenciu au fost pantofii lui Chirila VOCEA ROMANIEI LIVE…

- Ziarul Unirea FOTO. O romanca din Alba candideaza pentru un post de consilier local intr-un oraș din Bulgaria. Ce mesaj are tanara pentru alegatori O albaiulianca stabilita de mai mulți ani in Bulgaria candideaza la alegerile pentru Consiliul Local al orașului Tsarevo. Este vorba despre Simon Nicoleta,…