Irina Rimes, desemnată ambasadoarea Zilei Brâncuşi. Primele declaraţii: "Nu ştiu dacă sunt cea mai bună alegere" „Nu stiu daca sunt cea mai buna alegere pentru a face puntea intre generatii, dar multumesc pentru incredere. Aparent, eu nu ascult 5Gang, dar ma gandeam ca poate ar trebui sa apelam si la tinerii vloggeri, pentru ca au mai mare influenta. Ca o idee, pe viitor”, a declarat Irina Rimes, potrivit News.ro. Intr-un discurs amestecat, Rimes a spus ca trebuie sa ne aparam cultura, valorile, pentru ca sunt singurele care nu ne pot fi luate. Ea a amintit ca, acum, la varsta de 28 de ani, inca primeste mancare de la mama ei, iar impreuna cu fratii canta colinde, despre Iisus si pastori, despre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

