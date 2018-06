Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ea a fost o surpriza. Pentru noi a fost o mutare fireasca. Irina Rimes, unul din artiștii momentului de la noi, este noul antrenor Vocea Romaniei. Despre aceasta noua experiența din viața ei, dar și amanunte neștiute despre omul și artistul Irina Rimes aveți ocazia sa aflați in articolul de mai…

- Pentru a doua editie consecutiva la ”The Four – Cei 4”, Alexandra Crisan, Francesca Ilie, Vlad Musta si Dragos Udila au reusit sa treaca de patru dueluri dificile si sa isi pastreze locurile, insa luptele lor nu au fost lipsite de emotii puternice.

- Oamenii mor… ce banal, nu-i așa? Dar cand in loc de tata spui moarte, intregul ințeles al lumii se schimba… brutal, nefericit, sinistru. Prezența nu se contorizeaza, dar unele absențe devin fatalitați! Nu ești niciodata pregatit pentru asta. Nici macar atunci cand știi cat de puțin a mai ramas. Intre…

- Cercetatorii nu cunosc inca modul de transmitere al bolii infectioase cauzate de aceasta bacterie - cunoscuta sub denumirea de ulcerul Buruli.Infectia provoaca leziuni severe ale pielii si ale tesutului moale si are efecte devastatoare asupra celor afectati, inclusiv dizabilitati pe termen…

- Gandind pozitiv nu am schimbat lucrurile pur si simplu, insa mereu am avut energia si curajul de a rezolva probleme și de a schimba situatii. Pozitiv inseamna sa vezi ce poți schimba la tine astfel incat sa-ți crești șansele, sa fii conștient de calitațile tale, sa le pui in valoare și sa…

- Marcatori: Florea (5), Negut (90). Chindia: Popescu – Martac, Ciobotariu, Vatavu, Dumitrascu – Neicutescu, Rogoveanu (68 Pencea), L. Minai, C. Stoica (63 Nisipeanu) – Florea, Cherchez (85 Negut). Antrenor: Nicu Croitoru. Miroslava: Turita – Chindris, Moisi, Crisan, Bucur – Milea – Ambrosie (66 lovu),…

- "Romanii au cheltuit prea mult anul trecut, cu speranta ca le vor creste substantial veniturile, dar rezultatul a fost doar o crestere economica bazata pe consum, care a sfarsit intr-o rata a inflatiei prea mare. Dovada sta puterea de cumparare din luna ianuarie, cea mica din ultimii ani. Iar pana in…