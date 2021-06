Irina Rimes a uitat să-l învețe pe iubitul francez regulile de circulație din România. David Goldcher, prins pe picior greșit / PAPARAZZI

Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu și Adrian Ilie dau dovada inca o data ca eleganța este pe primul plan. Ei bine, regulile de protecție impotriva coronavirusului au trecut pe planul doi sau, mai bine-zis, au disparut de tot din peisaj. Legendele fotbalului romanesc au ieșit impreuna intr-o locație exclusivista din Capitala.…

- Florinel Coman și iubita lui ne-au intrat, din nou, in vizor. Cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi, iar ce am vazut noi va aratam acum și voua. Mai pe scurt, fotbalistul care se trateaza numai pe la terase exclusivite…

- Se marita Irina Rimes cu iubitul francez? Irina Rimes s-a indragostit nebunește de un tanar artist din Franța, țara in care de altfel s-a și mutat pentru a fi aproape de barbatul iubit. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de ???????????????????? « ???????????????????? » ????????????????????????????????…

- Fanii Irinei Rimes sunt in delir. Idolul lor mai are puțin și va ajunge, din nou, in fața altarului alaturi de barbatul care i-a furat inima. Una dintre cele mai iubite artiste din Romania iși traiește relația departe de ochii celor curioși. Se marita sau nu Irina Rimes? Care este gestul care ii pune…