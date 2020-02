Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Ștefan Baișanu i-a reproșat marți, ministrului propus la Cultura pentru un nou mandat, Bogdan Gheorghiu, faptul ca a ales-o pe cantareața Irina Rimes in calitate de ambasador onorific al Zilei Brancusi 2020.„La anul pe 15 ianuarie vom avea 170 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu…

- Deputatul Ștefan Baișanu i-a reproșat marți, ministrului propus la Cultura pentru un nou mandat, Bogdan Gheorghiu, faptul ca a ales-o pe cantareața Irina Rimes in calitate de ambasador onorific al Zilei Brancusi 2020.„La anul pe 15 ianuarie vom avea 170 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu…

- Scandalul a izbucnit in Comisia de Cultura in momentul in care a fost adus in discutie faptul ca ministrul Culturii a desemnat-o pe Irina Rimes drept ambasador onorific al Zilei Brancusi 2020. "Sa nu fie urmatorii Salam sau Copilul Minune", i-a spus deputatul Stefan Baisanu ministrului Bogdan Gheorghiu,…

- Deputatul Ștefan Baișanu i-a reproșat marți, ministrul propus la Cultura pentru un nou mandat, Bogdan Gheorghiu, faptul ca a ales-o pe cantareața Irina Rimes in calitate de ambasador onorific al Zilei Brancusi 2020.„Sa nu fie urmatorii Salam sau Copilul Minune”, i s-a adresa deputatul ministrului.…

- „Ideea e ca ea o fi buna pentru generația tanara dar, cu scuzele de rigoare, efectiv nu o duce capul și e si inculta grav. Așa e și mare parte din generația pe care o reprezinta”, a scris Oana Roman. „Apropos de tot scandalul generat de problema BRANCUȘI VERSUS Irina Rimes la care nu am stat…

- Artista basarabeanca Irina Rimes a fost desemnata ambasador onorific al Zilei Constantin Brancuși 2020 de catre ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Acesta a explicat ca alegerea artistei a fost facuta pentru a se adresa unui anumit public care, altfel, nu ar fi ajuns la eveniment. Irina Rimes s-a…

- Ministrul Culturii a facut noi declarații dupa numirea Irinei Rimes drept ambasador al Zilei Brancuși, mulțumindu-i acesteia „pentru ca inițiativa și-a atins scopul: toata lumea discuta acum despre eveniment și despre Constantin Brancuși”. Afirmația sa vine dupa ce alegerea cantareței a starnit controverse…

- Denisa Șuța, consilier județean și purtator de cuvant al PNL Gorj, a fost numita director al Muzeului ”Constantin Brancuși” din Targu-Jiu dupa ce social-democratul Valentin Chepeneag a fost destituit la jumatatea lunii septembrie. Numirea a fost facuta prin ordin al ministrului Culturii, Bogdan…