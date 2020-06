Irina RImes a început vânătoarea! Pentru ca cel mai recent album lansat are un feedback foarte bun si pentru ca Irina a reusit sa isi surprinda din nou ascultatorii, la inceputul saptamanii, artista a anuntat un nou concurs pe pagina sa de Instagram, in care isi trimite fanii la vanatoare! Concursul suna cam asa: Incepe goana dupa … #PASTILA! Incepand... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recordul de 2 milioane de vizitatori pe Instagram al lui 6ix9ine a fost doborat de Icun Ilicali. Icun Ilicali este cel mai iubit prezentator tv din Turcia care prezinta emisiunea Survivor, un fel de „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Alaturi de echipa Survivor a reușit sa atinga cifra de 3 milioane…

- Chuck Bass sau mai degraba: Chuck ABS – daca ne luam dupa ultima poza postata de actorul Ed Westwick Cui nu ii este dor de ‘Gossip Girl’ și de ce sa nu fim sinceri? Cui nu ii lipsește frumușelul Chuck Bass? Ei bine, serialul va avea parte de un reboot care o sa apara … nu se știe exact cand, dar ideea…

- Ne mandrim cu colegul nostru mult iubit, Andrei Niculae are de astazi propriul filtru de Instagram. Unde mai pui ca totul a fost un cadou din partea unei fane Virgin Radio Romania. Silvia Andreea cum e de gasit pe Instagram s-a ocupat de la 0 pentru surpriza lui Niculae și boom, omul nostru are fitru...…

- Jason Derulo a ramas fara doi dinți in timp ce incerca sa faca un challenge pentru TikTok Cantarețul in varsta de 30 de ani a postat pe conturile de Instagram și TikTok un video in care ‘incearca’ sa manance porumb fiert de pe un burghiu. Sub pretextul de #lifeHack, Jason a reușit sa ramana fara...…

- Tranzacție uriașa pe piața de social media din lume. Facebook, compania fondata de Mark Zuckerberg, a cumparat Giphy, cea mai mare librarie online de GIF-uri și planuiește mai multe schimbari in zona asta, in principal pentru Instagram. Deși suma nu a fost comunicata public, analiștii cred ca suma pentru…

- Irina Rimes a apelat la o schimbare de look in timpul carantinei și a decis sa se tunda. Artista a postat imaginile cu noua sa coafura pe Instagram, iar reacțiile fanilor nu au intarziat sa apara. „Ești ca o fetița de 12 ani”, Zici ca acum termini clasa a IV-a… nu-i rau Zanuța”, „Ce bine iți sta”, „Frumusețe”,…

- Starcom Media a realizat un top al celor mai urmarite conturi din social media din zona de divertisment, in martie, prima luna de carantina. Topul analizeaza prezenta celor mai urmarite conturi pe cele trei mari platforme din online – Facebook, Instagram si Youtube – dar si anvergura canalului si engagement-ul…

- „OMG!” – Asta a fost reacția cand am vazut cea mai recenta postare de pe contul lui Britney Spears de Instagram. Cantareața s-a filmat pe o piesa marca Justin Timberlake! „Filthy” a fost lansata in urma cu doi ani și intr-adevar suna foarte bine și acum. „Asta e versiunea mea de Snapchat sau TikTok…