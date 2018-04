Irina Margareta Nistor, AMINTIRI despre 1 MAI din alte vremuri

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Sauca In zapaceala continua de la noi merita sa ne aducem aminte (și) de zicerile noastre și ale altora. Și fara exerciții de memorie (rememorare) e greu de crezut ca vom razbate prin mocirla tranzițiilor eterne. Astazi, in chip de editorial, va propun cateva fragmente dintr-un interviu realizat…

- Anul trecut pe vremea asta se pregatea inca o pagina de istorie rock, prin revenirea spectaculoasa pe aceeași scena a celor 3 trupe care ne-au vrajit și ne-au calauzit copilaria și adolescența: Compact, Iris și Holograf. Peste 5000 de oameni au ras, au plans și au cantat cu nostalgie și entuziasm hituri…

- Horia Virlan, amintiri de Paște din Ardeal. Indragitul bucatar de la Prima TV a povestit pentru Libertatea cum petrecea sarbatorile pascale in copilarie, la bunici, și ne-a dezvaluit ce trebuie sa facem pentru a avea cei mai buni cozonaci și friptura de miel perfecta pe masa, in duminica Invierii. Horia…

- Miercuri, 28 martie, ora 13, la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, in sala festiva, va avea loc premierea copiilor și tinerilor participanți la ediția a XV-a a Concursului de proza scurta. Read More...

- In Romania, doar una din doua afaceri reușește sa supraviețuiasca, iar numarul firmelor care și-au suspendat activitatea a crescut cu peste 130% la inceputul acestui an fața de aceeași perioada din 2017, conform unei analize REGnet.ro.

- La final de 2007, cinci adolescente din Constanta se lansau in muzica romaneasca cu ceva cu totul nou. "Blaxy Girls" surprindeau tinerii cu "If You Feel My Love", o piesa produsa de Costi Ionita ce suna uimitor de occidental si a reusit sa surprinda radiourile romanesti, multi intrebandu-se daca nu…