Irina Loghin uimește cu rețeta sa minune de must cu hrean Irina Loghin are o reteta proprie de must, care face senzatie in randul fanilor ei si al cunoscutilor. In fiecare toamna, acestia ii cer reteta de must cu hrean, un adevarat elixir. „Mustul cu hrean, reteta pe care o prepar eu, are un gust extraordinar si se face asa: peste mustul obtinut din struguri, capsunica se numeste soiul, am pus hrean dat prin blender. Se pune circa 250 de grame, la o damigeana de 25 de litri. In total am facut 75 de litri pentru familie. Am pentru toata iarna. Ce sa vrei mai mult iarna, pe viscol, decat sa bei un vin ca asta?”, spune Irina Loghin, potrivit click.ro. Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

