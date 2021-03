Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de muzica lautareasca, Cornelia Catanga, a murit la varsta de 63 de ani. Artista era internata la Spitalul Universitar din Capitala. „Din pacate, Cornelia Catanga s-a prapadit. Sunt impietrita, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a rapus-o, acum o ora, la Spitalul Universitar…

- Cantareața de muzica de petrecere s-a nascut prematur la 7 luni și cantarea doar 850 de grame. ”Eram vanata din cap pana in picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus: ”Pentru neagra asta sa se nenoroceasca sora mea?…”. Am fost aruncata sub patul in care era maica-mea”, marturisea artista, la un…