Personalitate a culturii populare romanești, artista, recunoscuta pentru viața sa modesta in ciuda averii sale, va petrece in familie acasa, la vila sa din cartierul Primaverii, fara frica de pandemie. Solista a trecut prin proba virusului in 2020. Unul din motivele pentru care cea supranumita ”regina muzicii populare” a ales o petrecere mica, a fost și faptul ca și-a dorit sa fie inconjurata de familie, iar luna curenta este una speciala caci ambii sai copii sunt nascuț in februarie (Ciprian Cernea, 46 ani -este nascut pe 2 februarie- iar Iris Cernea, cunoscuta iubitorilor de folcor drept Irinuca…