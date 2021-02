Stiri pe aceeasi tema

- Este zi mare, astazi, pentru cantecul popular. Irina Loghin, marea artista a folclorului romanesc, a implinit varsta de 82 de ani, iar Fuego a ținut sa-i transmita un mesaj emoționant. Considerat de toata lumea fiul adoptiv al Irinei Loghin, Fuego a transmis un mesaj de suflet pentru cea care i-a devenit…

- Artista de muzica populara Irina Loghin a implinit astazi varsta de 82 de ani, iar cu aceasta ocazie, interpreta a primit sute de mesaje din partea celor care o iubesc. Fuego nu a uitat de ziua de naștere a „mamei adoptive”, așa ca i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare.„Azi este…

- Șerban Copoț și soția lui sunt impreuna de 18 ani și au impreuna trei copii, dupa ce Roxana a nascut o fetița perfect sanatoasa in urma cu cinci luni. Artistul a postat un mesaj emoționant pentru micuța lui, alaturi de care a atașat o fotografie. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 4 „Acum 5 luni, tineam in…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a transmis un mesaj emoționant dupa ce s-a vaccinat anti-coronavirus. Este pentru prima oara cand ministrul de Externe a dat detalii din viața sa personala. Bogdan Aurescu a vorbit despre un episod dramatic prin care a trecut in aceasta iarna. Ministrul de…

- Acum se bucura de un succes colosal, insa nu a uitat niciodata de unde a plecat! Connect-R, din vanzator de ziare, la unul dintre cei mai de succes artiști din Romania! Cat de greu a fost drumul catre marele vis? Cantarețul a dat carțile pe fața!

- O poza de arhiva și un mesaj emoționant au fost postate de Beyonce pe pagina de Instagram in ziua in care cea care i-a dat viața a implinit 67 de ani. Tina, mama artistei, a fost o frumusețe in tinerețe și s-a pastrat impecabil de-a lungul anilor.

- Ministrul Justitiei Stelian Ion anunța ca in curand se va propune ca varsta de pensionare a magistraților sa fie majorata. „Exista multe cereri de pensionare care pe mine ma ingrijoreaza. De asemenea, pe viitor este foarte clar faptul ca vom face o discutie si vom propune cresterea varstei de pensionare…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) a caștigat infruntarea cu Badr Hari (36 de ani) prin KO tehnic, in runda 3 din gala Glory 76, iar Catalin Moroșanu (36 de ani) i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare imediat dupa meci. ...