- Andreea Banica a povestit in cadrul unui podcast despre unul dintre cele mai mari regretele de-ale sale. Cantareața a precizat ca și-ar fi dorit sa fie iar mama, insa acum e mult prea tarziu.

- Andreea Marin a avut parte astazi de o zi speciala. Frumoasa prezentatoare TV a implinit 47 de ani, motiv pentru care a sarbatorit. Aceasta și-a anunțat inca de dimineața ca nu a pregatit nimic deosebit pentru aceasta zi, ci se bucura ca e libera și se poate rasfața.

- Valentina Pelinel a implinit 41 de ani ș și-a sarbatorit ziua de naștere in familie. Vedeta a publicat mai multe imagini, printre care și ipostaze romantice alaturi de soțul ei, Cristi Borcea. Totodata, modelul a transmis și un mesaj inspirațional urmaritorilor ei de pe Instagram.

- Oana Radu a implinit frumoasa varsta de 28 de ani, iar un astfel de eveniment trebuia sarbatorit. Vedeta parea mai fericita ca niciodata și s-a bucurat de momente frumoase alaturi de cei mai dragi oameni din viața ei. Artista a recunscut ca nu prea a avut petreceri de ziua ei, iar acum a vrut sa se…

- Andreea Banica a ajuns de urgența pe mainile medicilor! Marea comunitate de pe rețelele de socializare a fost luata prin surprindere in momentul in care vedeta a postat o fotografie cu branula la mana. Ce se intampla in aceste momente cu starea de sanatate a artistei!

- Rita Mureșan iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a implinit varsta de 49 de ani, motiv pentru care a primit numeroase mesaje de la marea sa comunitate de pe rețelele de socializare. Artista a marturisit ca, din nefericire, nu a putut petrece cu cele doua fiice ale sale, asta deoarece ambele…