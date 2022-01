Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a zvonit ca Lidia Buble a fost in vacanța cu fostul iubit, Harlys Becerra, artista a avut o reacție pe rețelele de socializare. Vedeta a avut parte de zile minunate intr-o loc exotic, unde s-a bucurat in fiecare clipa de soare. Lidia Buble s-a intors recent din vacanța, acolo unde s-a relaxat…

- Mai multe destinatii de vacanta in Grecia, curse charter autocar noi spre Bulgaria, din aproape toata tara, mai multe excursii “O zi cat o vacanta” in Romania si Bulgaria, circuite cu autocarul ori avionul in Europa vor fi lansate de o agentie de turism in acest an.

- Insulele grecesti traditionale si zone de litoral din Turcia, Spania, Italia, Cipru, Bulgaria, Egipt, inclusiv Romania, sunt destinatiile pentru vacanta de vara aflate in portofoliul turoperatorului Paralela 45 pentru 2022, agentia anuntand ca reducerile ajung pana la 30% pentru rezervarile Early…

- Smiley și Gina Pistol au decis sa plece din Romania și sa se bucure de o frumoasa vacanța alaturi de micuța lor, Josephine. Cuplul a publicat primele imagini din vacanța, iar fanii au reacționat imediat ce au vazut imaginile. Dupa ce au petrecut Revelionul alaturi de Andreea Esca, Pavel Bartoș și alt…

- Situație neașteptata in Romania! Elevii au luat la cunoștința vești incredibile. Aceștia nu mai au parte de vacanța intre semestre cu care erau obișnuiți. Care sunt informațiile oficiale despre aceasta situație? Elevii din Romania nu mai au vacanța intre semestre Situație fara precedent pentru elevii…

- Larisa Udila este o mama grijulie și dedicata atunci cand vine vorba de baiețelul ei, Milan. Vedeta a devenit mamica in urma cu cateva luni, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. Frumoasa șatena și partenerul ei, Alexandru Ogica și petrec destul de mult timp alaturi de cel mic, dar de data aceasta…

- Peste 10.000 de vizitatori specialisti si public larg au participat la Indagra 2021, intre 27 si 31 octombrie, eveniment organizat de Romexpo impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Potrivit unui comunicat de presa al CCIR, peste 130 de companii din 12 tari si-au prezentat tehnologiile…